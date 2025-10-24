امام جمعه کیش، گفت: بسیج، یکی از بهترین و مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و پشتوانه محکم نظام، کشور و مردم است.

سرمایه بسیج، پشتوانه محکم نظام، کشور و مردم

سرمایه بسیج، پشتوانه محکم نظام، کشور و مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به هشتم آبان سالروز شهادت حسین فهمیده، گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که خود را به زیر تانک می‌اندازد و جان خود را فدای دفاع از کشور، مردم و نظام می‌کند.

امام جمعه کیش، با اشاره به روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، افزود: بسیج شجره طیبه‌ای است و همواره با صفاتی، چون ایثار، شهادت طلبی، ولایتمداری، خدمت خالصانه به مردم و حضور در میدان و دفاع از ارزش‌ها و نظام همراه بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، پیروزی در جبهه‌های حق علیه باطل و امنیت کشور، مرهون روحیه بسیجی جوانان و نوجوانان است، روحیه‌ای که چنانچه امروز وارد عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.

او با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، گفت: یکی از رسالت‌های آن حضرت بعد از حادثه عاشورا، پرستاری از مجروحان به ویژه امام سجاد (ع) بود و به همین دلیل سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) به نام روز پرستار نام گذاری شده است.

امام جمعه کیش، روز پرستار را بهترین فرصت برای تجلیل از خدمات و تلاش‌های کادر درمان به ویژه پرستاران برشمرد و افزود: حضرت زینب کبری (س) الگوی یک زن کامل و شایسته‌ای هستند و در دانش، تقوا، صبر، استقامت، ایثار، جهاد و مقابله با دشمنان، الگوی انسان‌های آزادی خواه به ویژه زنان در جهان هستند.

او افزود: زنان و دختران ما با وجود چنین الگو‌های کامل و موفقی در عرصه‌های مختلف نباید به دنبال الگو در فرهنگ منحط غربی باشند.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با اشاره به اینکه دشمنان تلاش می‌کنند با تشویق زنان و دختران به الگوگیری از فرهنگ منحط غربی، جامعه ما را از رشد و پیشرفت دور نگه دارند، افزود: حضرت زینب کبری (س) با رعایت عفاف و حجاب درتمامی عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی، نقش آفرینی کردند و توانستند الگویی از یک زن کامل را به دنیا معرفی کنند.

او با تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی پرستاران در راستای کاهش درد‌های بیماران به نقش آنان در ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: حقوق و مزایای پرستاران با زحمات و تلاش‌های شبانه روزی آنان همخوانی ندارد و با وجود وعده‌های داده شده مسئولان، تاکنون هیچ یک از وعده‌ها عملی نشده و نیازمند رسیدگی بیشتر است.

امام جمعه کیش با اشاره به هشتم آبان، روز ملی محیط بان، گفت: بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده مناسب از محیط زیست هم وظیفه عقلانی، اخلاقی و هم وظیفه شرعی و دینی است و مردم باید به آن توجه داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با تقدیر از تلاش‌های داوطلبانه و مردمی در راستای حفظ محیط زیست، گفت: مردم و مسئولان در مقابل حفظ و نگهداری محیط زیست وظیفه دارند.

امام جمعه کیش با اشاره به هشتم آبان سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل سازمان پدافند غیر عامل، گفت: برخی بحران‌ها ناشی از مسائل طبیعی، مانند سیل و زلزله در کشور است و باید با برنامه ریزی، آمادگی کامل برای به حداقل رساندن خسارت‌ها را در این حوزه ها داشته باشیم.

او افزود: برخی تهدید‌ها و بحران‌ها از جانب دشمنان است که با توجه به رشد روز افزون فن آوری و پیچیده‌تر شدن تهدید‌های دشمنان لازم است پدافند غیرعامل با برنامه ریزی‌های دقیق و پیشرفته خسارت‌های احتمالی در این حوزه را به حداقل برساند.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با اشاره به چهارم آبان سال ۱۳۴۳ و سخنرانی امام خمینی (ره) درباره کاپیتولاسیون، گفت: یکی دیگر از اسناد ظلم و دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران لایحه کاپیتولاسیون است.

او با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار با ایران تنها مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست و قبل از انقلاب نیز آمریکای جنایتکار در راستای تامین منافع خود از هیچ ظلم و ستمی به دیگر کشور‌های ازجمله کشور ایران فروگذار نکرد، افزود: ملت ایران اسلامی، هنوز همان ملت است، ملتی که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی می‌کند و هیچگاه از تهدید‌های پوچ و توخالی دشمنان نترسیده و نخواهد ترسید و امروز قوی‌تر، عزیز‌تر و باکرامت‌تر و انقلابی‌تر از هر زمان دیگر در مقابل دشمنان می‌ایستد.

امام جمعه کیش، با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با صد‌ها نفر از قهرمانان و مدال آوران ورزشی و المپیاد‌های علمی جهان، گفت: این دیدار، نمایش عزت و افتخار ایران اسلامی بود.

او افزود: با وجود شرایط جنگ تحمیلی در کشور و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان، جوان غیور و انقلابی ایران اسلامی توانستند در عرصه‌های مختلف ورزشی و علمی افتخار آفرینی کنند و این خود نمایشی از قدرت و اقتدار کشور است.

امام جمعه کیش با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ محکم ایشان به یاوه گویی‌های ترامپ در اجلاس شرم الشیخ، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: هیمنه آمریکا و هم پیمانانش امروز از بین رفته است، آمریکا اگر امروز قدرت دارد مشکلات داخلی کشور خود را برطرف کند.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز، افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به آمریکا این بود که شما امروز در نقطه قوت نیستید و توانایی تهدید ایران اسلامی را ندارید و چنانچه کوچک‌ترین غلطی از شما سر بزند این بار با پاسخ کوبنده، قاطع و پشیمان کننده تر همراه خواهد بود.

او با اشاره به ادعای دوستی آمریکا با ایران، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر آنان را رسوا کردند و فرمودند، دشمن اصلی ایران و ایرانیان آمریکاست، کشوری که خود موسس و حامی همیشگی تروریست‌های منطقه و جهان است.

امام جمعه کیش، افزود: ترامپ در شرم الشیخ ادعا کرده توان ایران را از بین برده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به ادعا‌های ترامپ تنها یک جمله گفتند و فرمودند: به همین خیال باشید.