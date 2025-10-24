پخش زنده
امروز: -
بیش از هزار و ۲۰۰ تن انجیر امسال از باغهای سردشت برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون فنی جهاد کشاورزی سردشت گفت: برداشت انجیر از ۱۷۰ هکتار از باغهای این شهرستان از مرداد ماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.
ادریس حسن پور متوسط عملکرد برداشت انجیر در باغهای سردشت را ۲۵ تن درهکتار اعلام کرد و افزود: ارقام مختلفی از جمله انجیر توپی، زرد و قرمز دراین منطقه کشت و برداشت میشود.
وی با اشاره به نوع مصرف این محصول گفت: انجیر توپی و زرد بیشتر بهصورت تازهخوری مصرف و انجیر قرمز برای فرآوری و تولید مربا مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون فنی جهاد کشاورزی سردشت اظهارداشت: انجیرتولید شده دراین شهرستان، علاوه بر مصرف داخلی به کشور عراق هم صادر میشود.
سردشت با توجه به شرایط مساعدآب و هوایی از قطبهای مهم پرورش و تولید انجیر درآذربایجانغربی است. این محصولات با ارزش و غنی از پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامینهای A، B و C است و مصرف آن نقش مؤثری در حفظ سلامت بدن دارد.