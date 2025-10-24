ائمه جمعه استان یزد در خطبه‌های امروز خود به موضوعات متنوعی پرداختند؛ از «میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار» تا «سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدال آوران».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جوانان گفت: کلید پیشرفت کشور در دست جوانان است. پیشکسوتان باید مشاور و پشتیبان باشند، اما مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی به نسل جوان سپرده شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت خانواده در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم افزود: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را باید در خانواده جست‌و‌جو کرد. اگر امروز شاهد بروز برخی ناهنجاری‌ها در میان نوجوانان و جوانان هستیم، باید علت را در فضای خانه و روابط خانوادگی بررسی کرد.

امام جمعه بهاباد یکی از مهمترین نیاز امروز را امیدآفرینی دانست و تصریح کرد: دشمنان سال‌هاست با صرف هزینه‌های گزاف در تلاش هستند با تبلیغات منفی، روحیه مردم و اعتماد آنان به نظام اسلامی را تضعیف کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: اگر کشور ما واقعاً ضعف داشت، نمی‌توانست در برابر این همه تحریم و تهدید چنین مقتدرانه بایستد. امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، از علم و فناوری گرفته تا قدرت دفاعی، برای جهانیان آشکار شده است.

امام جمعه مهریز با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: پرستاری تنها یک شغل نیست بلکه یک رسالت است. پرستاران در خط مقدم سلامت جامعه قرار دارند و باید قدردان زحمات آنان بود؛ چه پرستاران بیمارستان‌ها و چه کسانی که در خانه‌ها بی‌نام و نشان از بیماران خود مراقبت می‌کنند.

حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان و قهرمانان کشور اظهار داشت: دشمن با ایجاد ناامیدی به دنبال تضعیف ملت ایران است، اما رهبری با تأکید بر محوریت امید، روح تازه‌ای در جامعه می‌دمند و مسئولان نیز باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

امام جمعه موقت میبد درباره یاوه گویی ترامپ نسبت به کشورمان تصریح کرد: دشمنان این کشور و این ملت می‌دانند و بدانند که این ملت عزیز بزرگ و سرافراز با اتحاد و همدلی و با اطاعت از ولی فقیه زمان خود به حول و قوه الهی همه مشکلات را حل خواهند کرد.

حجت الاسلام حسنی همچنین مسئولان را به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم فراخواند و افزود: امروز یکی از مهمترین اولویت این مردم و کشور حل مسائل معیشتی و اقتصادی است و مسئولان باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند چرا که شاهد افزایش قیمت مستمر کالا‌ها هستیم.

امام جمعه اردکان درباره دیدار رهبر انقلاب با مدال آوران ورزشی و علمی گفت: دشمن در پی ایجاد ناامیدی و یاس در جامعه است تا ما احساس ضعف و ناتوانی کنیم. یکی از راه‌های مقابله با دشمن در جنگ شناختی اینست که ما قدرت‌های خود را مطرح کنیم.

حجت الاسلام شاکر تأکید کرد: آمریکا فکر می‌کند با چند بمب توانسته انرژی هسته‌ای را در ایران از بین ببرد ولی اینگونه نیست، اگر آنها چند ساختمان را از بین برده‌اند که البته نتوانسته‌اند، باید بدانند که علم فقط چند ساختمان نیست و جوانان ما با قدرت در حال پیشرفت در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی هسته هستند.

امام جمعه زارچ با تبریک سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار خاطرنشان ساخت: پرستاران با روحیه‌بخشی و مراقبت از بیماران، نقش حضرت زینب را در جامعه امروز بازآفرینی می‌کنند و شایسته تقدیر و تشکر هستند، چه در مراکز درمانی و چه در منازل.

حجت الاسلام طباطبایی به تأسیس سازمان ملل اشاره کرد و افزود: این نهاد در ظاهر برای حمایت از حقوق بشر و ملت‌ها تأسیس شده، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از این سازمان‌ها تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ عمل می‌کنند و در بحران‌ها سکوت اختیار می‌کنند.