امام جمعه سردشت بر اهمیت اهتمام همگانی به رعایت امانت در شئون فردی و اجتماعی تاکد کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سردشت در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت امانتداری در اسلام، گفت: امانتداری نه تنها در خصوص اموال و داراییها، بلکه در مورد اعضای بدن انسان نیز صدق میکند. بدن هر فرد بهعنوان یک امانت الهی نزد او قرار دارد و در روز قیامت از او در خصوص نحوه استفاده از این امانت سؤال خواهد شد.
وی در ادامه افزود: پیامبر اسلام (ص) فرمودهاند: اولین چیزی که در بین مردم از بین میرود، امانت است. بنابراین، ضروری است که همه مسلمانان به این مفهوم اساسی توجه ویژهای داشته باشند و به حفظ و رعایت امانتها در تمامی ابعاد زندگی خود بپردازند.
ماموستامحمد واوی تأکید کرد : امانتداری نه تنها در زندگی فردی، بلکه در روابط اجتماعی و مسئولیتهای عمومی نیز باید رعایت شود. او همچنین از مردم خواست تا در استفاده از اعضای بدن خود، بهویژه در زمینههای پزشکی و حفظ سلامت، دقت و مراقبت بیشتری داشته باشند.