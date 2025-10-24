هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان؛
پیروزی نفت و گاز گچساران مقابل میزبان خود
تیم نفت و گاز گچساران حریف خود تیم کسری گرمدره را شکست داد.
هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای ایران صبح امروز با ۳ دیدار برگزار شد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان، نفت و گاز گچساران و نامینو اصفهان مقابل حریفان خود به پیروزیهای پرگل رسیدند.
تیم نفت و گاز گچساران توانست تیم کسری گرمدره نماینده استان البرز در این مسابقات را با نتیجه ۱۹ - ۳۲ شکست داد و با کسب ۴ امتیاز در رده دوم جدول جای گرفت.
نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان از این قرار است.
فولاد مبارکه سپاهان ۳۴- زاگرس جنوبی ۲۲
نفت و گاز گچساران ۳۲ - کسری گرمدره ۱۹
آذرخش هرمزگان ۱۷ - نامینو اصفهان ۲۴
با ثبت این نتایج فولاد سپاهان و نفت و گاز گچساران با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم ایستادند. سنگآهن بافق، استقلال تهران و نامینو اصفهان در جایگاههای سوم تا پنجم قرار گرفتند.
زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
دیدارهای هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان ۹ آبان برگزار میشود.