ایجاد بانک اطلاعاتی برای مدیریت کیوسکها و ونکافهها در تهران
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از تعیین تکلیف قراردادهای تبلیغاتی کیوسکها، ساماندهی پروندههای جابهجایی و مزایده غرف شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی اقوامیپناه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کیوسکها و غرف شهری گفت: در مزایده اخیر سازمان زیباسازی، برنده قرارداد تبلیغات بام کیوسکها انتخاب شده و طبق این قرارداد که از مهر آغاز شده است، طرف قرارداد موظف است تابلوهای تبلیغاتی را بازسازی کرده و نسبت به اکران تبلیغات فرهنگی و تجاری طبق ضوابط اقدام کند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به فعالسازی دوباره کمیسیون جابجایی کیوسکها افزود: تاکنون بیش از ۱۴۰ پرونده درخواست جابجایی بررسی و تعیینتکلیف شده است. همچنین، لایحه اصلاح عوارض مشاغل سیار و طرح ساماندهی ونکافهها تدوین شده است.
اقوامیپناه در ادامه از تهیه بانک اطلاعات جامع غرف انتفاعی خبر داد و گفت: این بانک شامل ۹ هزارو ۹۷۸ مکان فعال شهری است که بر پایه دادههای GIS گردآوری شده و با همکاری اداره کل درآمد، برای همه این اماکن کد شناسایی غیرمسکونی تعریف شده تا زمینه افزایش درآمدهای پایدار شهرداری فراهم شود.
وی با تأکید بر اولویت شفافسازی در مدیریت اماکن انتفاعی افزود: دستورالعمل جدید مدیریت غرف انتفاعی برای بررسی نهایی به اداره کل برنامهریزی ارسال شده است. همزمان، طرح پلاککوبی و نمایش شناسنامه اماکن در سامانه ۱۳۷ پلاس نیز در حال اجراست تا دسترسی شهروندان به اطلاعات این اماکن تسهیل شود.