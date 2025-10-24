پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: در شبانه روز گذشته چهار گروه صیاد غیرمجاز از سد علویان و یک گروه شکارچی در منطقه حفاظت شده صوفی چای دستگیر شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع افزود: از صیادان ۴۶۰ متر تور صید ماهی، ۵۰ عدد قلاب و ۵ عدد لنسر کشف و ضبط شده است. وی اضافه کرد: از شکارچیان غیر مجاز نیز یک قضیه اسلحه شکاری و ۲ سر خرگوش شکار شده به دست آمده است.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه، در این رابطه ۱۲ نفر دستگیر شده اند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
زارع ادامه داد: منطقه حفاظتشده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.