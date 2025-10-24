مهدیه اسفندیاری، نویسنده‌ای که با قلمش روایتگر صبر مادران داغدیده و مقاومت زنان مبارز است، پس از تجربه تلخ بازداشت، اکنون در مرکز توجه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدیه اسفندیاری، با قلمی که از جنس صبر مادران داغدیده است، نه فقط یک نویسنده، که راوی مقاومت است. مقاومت او تا جایی عمیق بود که حتی طعم تلخ بازداشت و محبوس شدن را چشیدحالا حوزه هنری انقلاب اسلامی استان ، میزبان نشست تخصصی یک روزه‌ای با عنوان رویداد «جهانِ نوشتن»؛ است که روایت‌گری مقاومت زنان در فلسطین را باز خوانی می کند.



