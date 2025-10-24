پخش زنده
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، مؤمن، علاقهمند به رزمندگی همرزم میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان والامقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تأمین نیروی انسانی خود از بین جوانان متدین، مؤمن، علاقهمند به رزمندگی و دارای روحیه انقلابی، ولایتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزشهای انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران در طیف درجهدار پیمانی جهت انجام خدمت در تمامی پایگاههای واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسلامی همرزم میپذیرد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه به دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی واقع در بلوار ارتش، جنب تالار مهدا مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۳۴۳۰۱۴۹-۰۴۴ تماس بگیرند.