معاون صنایع و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از صادرات کالا در سال گذشته به ارزش بیش از ۲۴ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون صنایع و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به جایگاه ویژه مناطق آزاد اقتصادی در توسعه صادرات کشور گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال گذشته بیش از ۲۴.۸ میلیون دلار صادرات داشته که این نشان‌دهنده تحقق هدف صادرات‌محوری در سیاست‌های کلان این منطقه است.

میثم رنجبریان با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق ویژه و آزاد در کشور «صادرات‌محوری» است افزود: مقررات ویژه این مناطق به‌گونه‌ای تدوین شده که شرکت‌های مستقر بتوانند از مزایای قانونی بهره‌مند شده و سهم مؤثری در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.

وی این منطقه را یکی از مناطق باسابقه و اثرگذار، با تنوع بالای تولیدات و حضور شرکت‌های توانمند دانست و گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سهم مهمی در نیل به اهداف صادراتی کشور داشته است.

معاون صنایع و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با تأکید بر اهمیت تفکیک میان صادرات نفتی و غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی نیز باید به دو بخش کالا‌های انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان و کالا‌های دارای ارزش افزوده بالا تقسیم شود.

رنجبریان گفت: برخی از صنایع، هرچند صادرات بالایی دارند، اما مزیت آنها بر پایه مصرف انرژی ارزان است، در حالی‌که در منطقه ویژه سلفچگان، شرکت‌هایی فعالیت دارند که با حداقل مصرف انرژی، حداکثر ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند.

وی در این خصوص افزود: بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت‌ها در داخل کشور تولید می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد وارداتی است.

معاون صنایع و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در پایان خاطرنشان کرد: ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه سلفچگان برای کشور ایجاد می‌کنند، بسیار بالاتر از صنایع انرژی‌بر است و این نشان می‌دهد سیاست حمایت از صادرات‌محوری در مناطق ویژه اقتصادی مسیر درستی را طی می‌کند.

