به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امام جمعه شهرکرد با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی زنان در تاریخ اسلام گفت: حضور حضرت زینب کبری (س) در واقعه عاشورا و نقش‌آفرینی ایشان پس از شهادت امام حسین (ع) بزرگ‌ترین نمونه از حضور مؤثر زنان در عرصه اجتماعی است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: این بانو با صبر، ایمان و استقامت، سنگین‌ترین مأموریت تاریخی را بر دوش گرفت و با افتخار انجام داد.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، تعداد اندکی از زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی شدند، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی، با هدایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب، شاهد حضور زنان مؤمن و باحجاب در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی هستیم.

وی الزود: این حضور ثابت کرده است که زن مسلمان می‌تواند با رعایت حجاب و تقوا، در اجتماع مؤثر باشد و افتخار بیافریند.

امام جمعه شهرکرد گفت: امروز زنان بسیاری با رعایت حجاب اسلامی، در عرصه‌های مختلف خوش درخشیده‌اند و این افتخار بزرگی برای نظام اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به هفته استاندارد تأکید کرد: استاندارد یعنی کالایی که بر اساس قوانین و موازین تعیین‌شده تولید شود، نه تقلبی و نه مخلوط. رعایت استاندارد هم وظیفه تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده. تولیدکنندگان باید بر اساس تقوا، رعایت حلال و خداترسی، کالا‌هایی سالم و مطابق با موازین تولید کنند تا مایه عزت خود و کشورشان باشند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به هفته بیمه سلامت نیز اظهار داشت: از تلاش‌های این عزیزان قدردانی می‌کنم و امیدوارم خداوند به فعالیت‌های آنان برکت دهد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، اهمیت این موضوع را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به ورزشکاران و مدال‌آوران محبت ویژه‌ای دارند و آنان را مورد تشویق قرار می‌دهند. جوانان باید در کنار تحصیل و تهذیب نفس، اهل ورزش باشند؛ زیرا ورزش موجب سلامت جسم و روح می‌شود.