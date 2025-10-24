امام جمعه بوکان نماز گزاران را به حق گویی، تقوا، پرهیز از اسراف، دوری از حسادت و خودپسندی، و عمل به سیره پیامبر اکرم (ص) دعوت کرد.

دعوت به تقوا، حق‌گویی و پرهیز از اسراف محور خطبه‌های نماز جمعه بوکان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا عباس احمدی در ادامه با اشاره به سفارش‌های رسول خدا (ص) برای رستگاری در دنیا و آخرت گفت: نخستین راه سعادت، تقواست؛ مؤمن باید خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و از گناه دوری کند، زیرا پرهیز از گناه، کلید نجات در دنیا و آخرت است.

ملا احمدی با تأکید بر حق‌گویی در همه شرایط اظهارداشت: انسان مؤمن باید همواره بر حق بایستد، چه به نفع او باشد و چه به ضررش. کتمان حق از گناهان بزرگ است و صداقت، موجب عزت و نجات انسان خواهد بود.

امام جمعه بوکان در ادامه، میانه‌روی در امور اقتصادی را یکی از اصول مهم اسلامی دانست وافزود: در هر حال، چه در تنگدستی و چه در رفاه، باید از اسراف پرهیز کرد و خانواده‌ها را به قناعت و رضایت از روزی خداوند تربیت نمود.

وی با اشاره به مشکلات اخلاقی و اقتصادی جوامع امروز، این مسائل را نتیجه دوری از تقوا دانست و گفت: رشوه، اسراف و چشم‌و‌هم‌چشمی در مراسم‌ها، نشانه بی‌توجهی به رهنمود‌های پیامبر اکرم (ص) است.

ماموستا احمدی همچنین هوای نفس، بخل، حسادت و خودپسندی را از عوامل هلاکت انسان برشمرد و تصریح کرد: پیروی از هوا و هوس، انسان را از حقیقت دور کرده و به بی‌حیایی و نابودی در دنیا و آخرت می‌کشاند.

امام جمعه بوکان بر حفظ اخلاق اسلامی تأکید کرد و افزود: در روایات آمده که مسلمان واقعی کسی است که مردم در کنار او احساس امنیت کنند و دیدن چهره‌اش یاد خدا را در دل‌ها زنده کند. باید از بدگویی، تفرقه و بدخلقی پرهیز کرد.