جشنواره استانی دیزی و بازی‌های بومی محلی به مناسبت هفته تربیت بدنی و کنگره ۳۰۰۰ هزار شهید خراسان شمالی در گود امیرآباد شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جایی که بوی دیزی‌های محلی، با صفا و مهمان‌نوازی روستاییان در هم آمیخته و طعمی از فرهنگ و اصالت ایرانی را به تصویر کشید.

همچنین بازی‌های بومی و محلی، اجرای موسیقی سنتی و حضور پرشور مردم، فضای حاشیه‌ای روستای امیرآباد را به جشن و نشاطی بزرگ تبدیل کرد.

در حاشیه جشنواره دیزی و بازی پس از سال‌ها انتظار گود کشتی چوخه امیرآباد شیروان، با پیگیری‌های دکتر عباس قدرتی نماینده مردم شیروان، دکتر احمدی فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین استانی به بهره‌برداری رسید.

این گود، نه‌تنها یادآور آیین پهلوانی و رسم جوانمردی مردمان خراسان است، بلکه نمادی از همت و اتحاد مردم منطقه برای زنده نگه‌داشتن سنت‌های اصیل ایرانی به شمار می‌رود.

در این آیین، پیشکسوتان ورزش‌های زورخانه‌ای، کشتی‌گیران و جمعی از اهالی ورزش و مسئولان حضور داشتند تا آغاز دوباره‌ای برای این گود تاریخی رقم بخورد.