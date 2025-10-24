پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین موفق به شکست مغولستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران که در چهار دیدار قبلی خود دو برد برابر مالزی و عربستان و دو شکست مقابل چین و قزاقستان ثبت کردند، امروز در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف مغولستان رفتند.
ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران در این دیدار دو بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ به پیروزی رسیدند تا سومین برد خود را ثبت کنند.
تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران با این پیروزی صعودش به مرحله یک چهارم نهایی به عنوان تیم سوم گروه A قطعی شد و فردا (شنبه سوم آبان) در این مرحله به مصاف تیم دوم گروه B میرود.