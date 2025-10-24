کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: امروز شاهد جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما در سطح استان بودیم و این پایداری جوی تا روز‌های شنبه و یکشنبه تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معقولی گفت: طی این دو روز، در برخی از ساعات رشد ابر در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به عبور امواج کم‌دامنه از منطقه، برای روز دوشنبه افزایش ابر، کاهش موقتی دما و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

او افزود: طی این مدت، در نواحی مستعد استان احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز وجود دارد.