رئیس پلیس راه مازندران از یکطرفه شدن محور کندوان در مسیر شمال به جنوب به دلیل ازدحام شدید خودروها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان مازندران، با اشاره به ازدحام شدید خودروها در محور کندوان، از یکطرفه شدن این محور در مسیر شمال به جنوب خبر داد.
وی افزود: برای حفظ ایمنی تردد و مدیریت ترافیک، مسیر کندوان از شمال به جنوب به صورت یکطرفه درآمده و در حال حاضر ترافیک در این محور تا ۵ کیلومتر متوقف شده است.
رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: جریان ترافیک با کندی قابل توجهی در حال حرکت است و از رانندگان درخواست میشود در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
سرهنگ عبادی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه میتواند به روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی سفرها کمک شایانی کند.