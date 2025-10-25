پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: با اجرای طرح نظام ارجاع شهری با هدف بیماریابی، ۴۳ هزار و ۶۱۷ بیمار مبتلا به دیابت و فشار خون در استان شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر محمود عاطفراد گفت: با اجرای طرح نظام ارجاع با هدف بیماریابی، تاکنون ۱۵ هزار و ۸۹۶ بیمار مبتلا به فشارخون و ۲۷ هزار و ۷۲۱ بیمار دیابتی شناسایی شدهاند.
وی افزود: طرح نظام ارجاع شهری از مهرماه ۱۴۰۰ با هدف کاهش هزینه های بیمه شدگان و انجام بیماریابی دیابت و فشار خون در ۱۰ شهر با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر استان، برای بیمهشدگان ۲ صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان و دیگر اقشار نظام ارجاع اجرا شد.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان با تشریح اجرای طرح پزشک خانواده روستایی در استان، گفت: ساکنان روستاها و شهرهای استان با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که حداقل یک بار خدمات رسانی شدهاند هم، زیر پوشش این طرح قرار دارند.
دکتر عاطف راد افزود: با اجرای طرح نظام ارجاع پزشکان خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت، در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، همه خدمات سطح یک و ارتقاء سلامت افراد مشمول انجام میشود.
وی گفت: هماینک ۲۹۱ پزشک، ۱۰۵ دندانپزشک و ۲۴۶ ماما در ۱۷۹ مرکز خدمات جامع سلامت گیلان در حال ارائه خدمت به بیمهشدگان بیمه سلامت هستند.
بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۸۹ نفر معادل ۵۲ درصد جمعیت گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.