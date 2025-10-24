به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان بندرلنگه گفت: این گروه جهادی در مدت سه روز خدمات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی یادواره شهدا، جُنگ شادی، کارگاه‌های خانواده و سلامت، مرمت و رنگ آمیزی مدرسه و حسینیه اجرا کردند.

ماندگاری افزود: برای مرمت و رنگ آمیزی مدرسه و حسینیه این روستا ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بیشتر بخوانید: ارائه خدمات پزشکی رایگان در بندرعباس

وی گفت: این گروه جهادی همچنین در آخرین روز این اردو برای تقویت وحدت اسلامی در نماز جمعه اهل سنت شهرستان بندرلنگه شرکت کردند.