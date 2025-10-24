پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام حجت قاسمخانی در خطبههای نمازجمعه خوی به تبیین سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره استواری ملت ایران در مسیر پیشرفت علمی و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ دوازدهروزه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرستان خوی در خطبههای نمازجمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره)، میلاد حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها را یادآور اسوهای از ایمان، صبر و شجاعت دانست و گفت: حضرت زینب (س) بانویی است که از خاندان عصمت و طهارت ارث فصاحت، وقار و شجاعت برد و در برابر طاغوت زمان با صلابت ایستاد.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی افزود: انتخاب نامهای نیکو برای فرزندان از حقوق اصلی آنان بر والدین است و خانوادهها باید با مشورت و تدبیر از اسامی اصیل و معنادار استفاده کنند تا هویت فرهنگی و دینی جامعه تقویت شود.
امام جمعه خوی همچنین با تبریک روز پرستار گفت: پرستاران، نماد مهربانی و ایثارند که با رفتار نیک و خدمات خود، سلامت را به بیماران هدیه میکنند. وی افزود: همسران جانبازان نیز پرستاران واقعیاند که سالها با صبر و عشق از جانبازان انقلاب و دفاع مقدس پرستاری کردهاند.
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از سخنانش با تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان علمی و ورزشی کشور گفت: دشمنان با بمباران مراکز علمی و ترور دانشمندان گمان کردند که میتوانند علم و پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما اشتباه راهبردی آنان در این بود که علم را با تأسیسات اشتباه گرفتند، در حالی که علم در ایران از ایمان و اراده ملی سرچشمه میگیرد و قابل حذف نیست.
وی با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ دوازدهروزه افزود: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، دشمن ضربهای خورد که هرگز تصورش را نمیکرد و امروز با بحران اقتصادی، روحی و اجتماعی دست به گریبان است. وی گفت: این شکست نشان داد که جبهه مقاومت و ایستادگی ملتهای منطقه، طرحهای چند دهساله غرب و صهیونیسم را ناکام گذاشته است.
امام جمعه خوی در ادامه، بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب را یادآور شد و گفت: آمریکا حق دخالت در صنعت هستهای ایران را ندارد و امروز خود با بحران داخلی و اعتراضهای گسترده مردمی روبهرو است. وی افزود: موج تظاهرات و شکاف طبقاتی در ایالات متحده، نشانه افول تدریجی قدرت این کشور است که دیگر نمیتواند الگویی برای ملتها باشد.
حجتالاسلام قاسمخانی در پایان با اشاره به تغییر نگاه نسل جوان غرب نسبت به مسئله فلسطین گفت: حمایت روزافزون جوانان آمریکایی از آرمان فلسطین، نشانه بیداری جهانی در برابر ظلم و نفاق است.