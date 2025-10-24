نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان گفت: داستان‌های کودک و نوجوان باید با زبان خودشان نوشته شود.

سمیه آروند، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: «کتاب کودک و نوجوان باید با زبان خودشان و برای خودشان نوشته شود. تکنیک داستان‌نویسی آن‌قدر پیچیده نیست که کودکان و نوجوانان از درک آن ناتوان باشند.»

او افزود: «ما کلاس‌های متعددی برای تربیت نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌کنیم تا این مهارت را در آنها تقویت کنیم.»

آروند در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان نسل جدید را با نثر فارسی و تاریخ بیهقی آشنا کرد، گفت: «ما از گذشته‌مان جدا نیستیم و گذشته بر آینده‌مان تأثیر می‌گذارد. اگر کودکان و نوجوانان بخواهند در حوزه ادبیات فعالیت کنند، ناگزیر باید به آثار کهن مراجعه کنند.»

وی ادامه داد: «متون ادبی ما صرفاً ادبی نیستند. برای مثال، اگر بخواهیم جامعه‌شناس یا سیاستمدار موفقی باشیم، باید به متون کهن مراجعه کنیم. این متون، علاوه بر ارزش ادبی، اهداف زیرساختی دیگری دارند که با مطالعه آنها می‌توان به این اهداف دست یافت.»

آروند در انتها تأکید کرد: «تاریخ بیهقی یکی از مهم‌ترین متون ادبی است که نه‌تنها برای دوستداران ادبیات، بلکه برای پژوهشگران رشته‌های مختلف منبعی غنی و ارزشمند محسوب می‌شود.»

کتاب‌های «دنیای رنگی آقا گرگه» و «دیدار در فصل آلبالو» از آثار این نویسنده هستند.