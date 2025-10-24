پخش زنده
امروز: -
امامجمعه چهاربرج گفت: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به لفاظیهای ترامپ با جمله کوتاه و طنزآلود «به همین خیال باش!»، تلاش روانی و تبلیغی دشمن را برهم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع قهرمانان علمی و ورزشی کشور، اظهار کرد: از ویژگیهای برجسته رهبری معظم انقلاب اسلامی، الگوی تبیینی ساده ولی عمیق و مؤثر در تقابل با دشمن است که این سبک تبیینی، بهویژه در مواقع حساس، ابزارهای مختلفی از جمله تحقیر دشمن، ایجاد صمیمیت با مردم و تقویت روحیه داخلی را در بردارد.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به لفاظیهای ترامپ مبنی بر نابودی توان هستهای ایران؛ با جمله کوتاه و طنزآلود «به همین خیال باش!»، تلاش روانی و تبلیغی دشمن در این عرصه را برهم زدند، افزود: این بیان، مفهومسازی برای پوچی محاسبات دشمن است و به هیچ عنوان صرفاً شوخی یا بیان غیررسمی نیست.
وی گفت: این عبارات، به معنای «این آرزو، خیالی بیش نیست» یا «این برنامه هرگز محقق نخواهد شد» فهمیده میشود و به عبارتی، رهبر انقلاب با استفاده از چنین زبان سادهای، طرحهای دشمن را در نظر ملت خود بیارزش و بیاعتبار میکند.
جلالی تصریح کرد: حضور و سخنرانی علنی رهبر انقلاب یک پاسخ عملی به عملیات روانی و رسانهای سنگین علیه ملت ایران بود؛ چرا که هدف اصلی این عملیات آرامش روانی مردم را نشانه گرفته بود.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه رهبر انقلاب راهبرد «یأس اسرائیل» را بهعنوان پایه اصلی بحث قرار دادند، اظهار کرد: «اسرائیلِ ناامید» انگیزهای برای شروع جنگ ندارد و اگر مردم چنین تصوری از اسرائیل داشته باشند حتماً در ذهنشان گزاره جنگ کمرنگ خواهد شد.
وی به تغییر لحن در قبال ترامپ و ارسال پیام جدی به آمریکا اشاره کرد و افزود: سخنرانی رهبر انقلاب، تغییر لحن در قبال ترامپ بود که این واکنش تند از جهاتی ناشی از احساسِ نیاز کشور در برابر اقدامات احتمالی رئیسجمهور آمریکا بود و لازم بود یک پیام جدی از ایران صادر شود.
جلالی در ادامه به محوریت «امید» در نظام فکری رهبری و نقش مدالآوران در امیدبخشی اشاره و تصریح کرد: برخی تحلیلگران معتقدند محوریترین گزاره نظام اندیشه رهبر انقلاب مسئله «امید» است و با این دیدگاه کار اصلی جبهه انقلاب امیدبخشی و کار اصلی دشمن ناامیدسازی است.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به مؤلفههای ایران قوی در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: در عصر رقابتهای ژئواکونومیک، کشورهایی قدرت واقعی دارند که بتوانند اقتصاد خود را در سه سطح تولید و صادرات پایدار، زیرساختهای توسعهیافته و رقابتپذیر و نظام مالی شفاف و کارآمد تثبیت کنند.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه در واقع، قدرت سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورها، به توان اقتصادی آنها گره خورده است، افزود: توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات صرفاً یک فعالیت تجاری نیست؛ اهرم قدرت ملی است و هر دلار صادرات غیرنفتی، نه فقط درآمد ارزی، بلکه نفوذ اقتصادی، سیاسی و امنیتی را تقویت میکند.
وی با تأکید اینکه هدف در مسیر ایران قوی، شکلگیری یک اقتصاد صادراتمحور، دانشبنیان و رقابتپذیر است، گفت: هیچ اقتصاد پایداری بدون زیرساختهای کارآمد امکان شکلگیری ندارد و توسعه کریدورهای تجاری، انرژیهای نو، شبکههای دیجیتال و حملونقل هوشمند، نه فقط بهرهوری را افزایش میدهد؛ بلکه ایران را به گره راهبردی تجارت منطقهای و بینالمللی تبدیل میکند.
جلالی با اشاره به اینکه بدون نظام مالی سالم، هیچ استراتژی اقتصادی موفق نمیشود، تصریح کرد: نظام بانکی و مالی کشور باید از وضعیت خلق نقدینگی بیضابطه و تأمین مالی ناکارآمد به یک نظام هوشمند، شفاف و تولید محور تبدیل شود.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه این سه محور بهصورت جداگانه کار نمیکنند؛ بلکه یکدیگر را تقویت میکنند، اظهار کرد: توسعه صادرات نیازمند زیرساختهای حمل و نقل و انرژی است؛ زیرساختها بدون تأمین مالی کارآمد شکل نمیگیرند و نظام مالی سالم زمانی معنا دارد که در خدمت توسعه تولید و صادرات باشد.
وی گفت: ایران قویِ اقتصادی زمانی محقق میشود که این سه محور بهصورت هماهنگ، مرحلهبندی شده و با برنامهریزی دقیق اجرا شوند و این همافزایی، نهتنها رشد اقتصادی را پایدار میکند؛ بلکه موقعیت ژئو اقتصادی ایران را در سطح منطقهای و جهانی ارتقا میدهد.