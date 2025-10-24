تیمور آقامحمدی، نویسنده داستان های کودک و نوجوان گفت: مطالعه ادبیات کلاسیک، نسل جدید را با هویت ایرانی پیوند می‌دهد و رمان معانی عمیقی را منتقل می‌کند.

تیمور آقامحمدی، نویسنده داستان کودک و نوجوان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره پیوند نسل جدید با هویت تاریخی ایران اظهار داشت: «چه آگاه باشیم و چه نباشیم، گذشته در زندگی ما حضور دارد. بهتر است این موضوع را همواره به خود یادآوری کنیم و ادبیات کلاسیک ایران را مطالعه کنیم.»

وی افزود: «وقتی این کتاب‌ها را می‌خوانیم، محتوای آنها در ما انباشت می‌شود و به بخشی از وجودمان تبدیل می‌گردد.»

آقامحمدی در پایان تأکید کرد: «برای نویسندگی درست در حوزه کودک و نوجوان، توجه ویژه به گذشته ادبی ضروری است. نویسندگی صرفاً انتقال اطلاعات نیست؛ خاصیت رمان این است که خواننده را به جهانی می‌برد که در آن، ناخواسته معانی عمیقی را دریافت می‌کند.»

از آثار تیمور آقامحمدی می‌توان به کتاب‌هایی مانند «آنجا»، «تو خواب میکائیل هستی» و «رد پا‌های روی آب» اشاره کرد.