به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با جمعی از خیرین مدرسه‌ساز در پایتخت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به اهمیت و ضرورت رفع کمبود واحد‌های آموزشی و افزایش سرانه آموزشی استان، گفت: سرانه فضای آموزشی در آذربایجان‌غربی کمتر از میانگین کشوری است و با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری بر توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور، از همه خیرین مدرسه‌ساز دعوت می‌کنیم در این مسیر مشارکت کنند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم فضای آموزشی مطلوبی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان فراهم آوریم.

رضا رحمانی با بیان اینکه حذف مدارس کانکسی از اولویت‌های دولت چهاردهم در استان است، افزود: امیدواریم با احداث مدارس جدید و همکاری خیرین نیک‌اندیش، به‌زودی شاهد حذف کلاس‌های کانکسی در آذربایجان‌غربی باشیم و آموزش‌وپرورش استان نیز موظف است در این مسیر همراه و حامی خیرین باشد تا فضا‌های آموزشی جدید در استان ایجاد و گسترش یابد.