\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0634\u0635\u062a \u0648 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0631\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f.\n\n\u00a0