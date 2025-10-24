



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشتی فرنگی نونهالان ۳۰ مهر تا ۲ آبان در شهر شیراز برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم تهران در رده بندی مدالی با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره بعنوان قهرمانی دست یافت. تیم خوزستان با ۲ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز دوم شد و تیم فارس با ۲ مدال طلا در جایگاه سوم ایستاد.

در رده بندی تیمی خوزستان با ۱۲۵ امتیاز اول شد، تهران با ۱۲۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و فارس با ۱۰۴ امتیاز سوم شد.

رده بندی امتیازی: خوزستان ۱۲۵ امتیاز ۲- تهران ۱۲۴ امتیاز ۳- فارس ۱۰۴ امتیاز ۴- مازندران ۱۰۴ امتیاز ۵- لرستان ۹۰ امتیاز ۶- قم ۷۳ امتیاز ۷- توابع تهران ۷۳ امتیاز ۸- کهگیلویه و بویراحمد ۷۱ امتیاز ۹- اصفهان ۶۷ امتیاز ۱۰- اردبیل ۶۵ امتیاز

اسامی نفرات برتر اوزان ۱۲ گانه به شرح زیر است:

۳۵ کیلوگرم: ۱. مازیار شاه بازنژاد (خوزستان) ۲. محمد تازه منش (مازندران) ۳. محمدطا‌ها محمدی (گلستان) و یاشار سلیمیان (اصفهان) ۵. آرسس علیخانی (فارس) ۶. عباس بهشتی (خراسان رضوی) ۷. آران محمدی ده گلان (کردستان) ۸. محمد مهدوی (اردبیل) ۹. محمدحسین جاره چلیکی (تهران) ۱۰. محمدباقر جهان تیغ (سیستان و بلوچستان)

۳۸ کیلوگرم: ۱. عباس نظری (لرستان) ۲. محمد بزرگی (قم) ۳. امیرعباس باباجان زاده (مازندران) و زانا محمدی سرواله (کردستان) ۵. مهیار اسفندیاری (گلستان) و ابوالفضل دیناروند (خوزستان) ۷. عرفان گل کاری (خراسان جنوبی) ۸. علی اکبر ماواره (کهگیلویه و بویراحمد) ۹. امیرعلی درویشی (فارس) ۱۰. محمدامین خدایی (اردبیل)

۴۱ کیلوگرم: ۱. مرتضی کاظمی (فارس) ۲. امیررضا عسکری (چهارمحال و بختیاری) ۳. سجاد محمدی (اروند) و محمدصدرا زاهد (اردبیل) ۵. محمدصادق ریگی (سیستان و بلوچستان) ۶. امیرحافظ قاسمی (اصفهان) ۷. حسین چکاره (خوزستان) ۸. امیرعلی رحیمی اخی جهانی (توابع تهران) ۹. ابوالفضل گنج خانی (تهران) ۱۰. مهرداد شیخ فخرالدینی (کرمان)

۴۴ کیلوگرم: ۱. امیرحسین ضباطی (بوشهر) ۲. ابراهیم مهمدی (خوزستان) ۳. امیرمحمد علیرضاپور (کرمان) و فرید همتی (لرستان) ۵. امیرمهدی بخت آور (خراسان رضوی) و علی اصغر دهقان (اردبیل) ۷. آرش کرمیان (البرز) ۸. امیرحسین دوستی (گیلان) ۹. ماهان میهن (فارس) ۱۰. ارشیا رشیدی (اصفهان)

۴۸ کیلوگرم: ۱. حسین ابراهیمی (قم) ۲. محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) ۳. امیررضا علیزاده (مازندران) و ابوالفضل حاجی وند (خوزستان) ۵. پارسا مرآد (توابع تهران) و محمدرسول عباس زاده بیدگلی (اصفهان) ۷. محمدطا‌ها عباسی (تهران) ۸. پویا رزمجو (فارس) ۹. امین غلامی (کرمانشاه) ۱۰. عباس شاکی (ایلام)

۵۲ کیلوگرم: ۱. امیرعلی گودرزی (تهران) ۲. محمدطا‌ها زنگنه (مرکزی) ۳. علی محمدینسب (مازندران) و امیرعلی شول (کرمان) ۵. آریا گشول ممزایی (اصفهان) و مصطفی عبدی (فارس) ۷. علی آقا محمدی عماد (توابع تهران) ۸. امیرحسین جعفری (قم) ۹. ابوالفضل قربانی (گیلان) ۱۰. امیررضا سنکار (کرمانشاه)

۵۷ کیلوگرم: ۱. پرهام شفاهی (فارس) ۲. امیرعلی احمدی (تهران) ۳. محمدطا‌ها یزدانی نژاد (توابع تهران) و مانی توکلی (مازندران) ۵. امیرمهدی علیدادی (لرستان) و سید آرتین طهماسبی (خوزستان) ۷. محمدیاسین نیک دارنژاد (کهگیلویه و بویراحمد) ۸. علی اصغر عزیزی فینی (اصفهان) ۹. امیرحسین شیاسی (البرز) ۱۰. محمد مهدی خان بابالو (زنجان)

۶۲ کیلوگرم: ۱. بنیامین شکارچی (ایلام) ۲. محمدطا‌ها سیفی (لرستان) ۳. امیررضا یوسف آبادی (خراسان رضوی) و امیرعلی زارع پور (کهگیلویه و بویراحمد) ۵. محمدمهدی نجیبی مراد (توابع تهران) و علیرضا حاجی لو (قم) ۷. محمد عبدی (کردستان) ۸. امیرحافظ سارانی (سیستان و بلوچستان) ۹. محمد فرهام رفیع زاده (مازندران) ۱۰. سهند قاسمی (آذربایجان شرقی)

۶۸ کیلوگرم: ۱. ارشیا حیدری (خوزستان) ۲. سیدمحمد حسام خاتمی (تهران) ۳. پوریا علم قلی سنجبد (البرز) و مسعود لک جای قلعه (اصفهان) ۵. ابوالفضل فدائی مختار (فارس) و حمیدرضا علی پور (کهگیلویه و بویراحمد) ۷. محمدعلی نوروزی (بوشهر) ۸. حمیدرضا رمضانی ارباستان (گیلان) ۹. ابوالفضل علیزاده اصل (توابع تهران) ۱۰. پژمان مرادی (کردستان)

۷۵ کیلوگرم: ۱. پارسا فضل الهی (چهارمحال و بختیاری) ۲. عرشیا محمدی (مازندران) ۳. محمد آران احمدی (کردستان) و یاسین واحد الحسینی (خراسان رضوی) ۵. امیرعلی زمانی (قم) و دانیال بیگ زاده (تهران) ۷. امیرصالح مومنی (مرکزی) ۸. سامین مرادی مفرد (کهگیلویه و بویراحمد) ۹. آرمین رشیدی (خوزستان) ۱۰. امیرحسین شاهین مهر (گیلان)

۸۵ کیلوگرم: ۱. علی آهنگر (گلستان) ۲. محمد کیان گراوند (لرستان) ۳. فرشید روحی (اردبیل) و امیرعلی دورانی (خراسان رضوی) ۵. امیرعلی شیرین زاده (گیلان) و ایلیا نامی (توابع تهران) ۷. امیرعلی شیران پور (تهران) ۸. امیرحسام عباسی قلعه نو (خراسان شمالی) ۹. ارشام عزیزی (کردستان) ۱۰. متین عزتی (قم)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱. مهیار محمدزاده (تهران) ۲. مهران سعیدی زن آباد (اردبیل) ۳. حسین ده کاید (بوشهر) و برهان صوفی نژاد (گیلان) ۵. سامان فقیری (توابع تهران) و ابوالفضل بیگی (فارس) ۷. پارسا نریمان پور (خوزستان) ۸. علی کریمیان (کهگیلویه و بویراحمد) ۹. رضا کاظمی (کرمانشاه) ۱۰. امیرحسین سنگدوینی (گلستان)