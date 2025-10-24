به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: در این رقابت‌ها ۱۰۰ ورزشکار از ۱۶ استان در وزن‌های سنگین ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰ و مثبت ۱۴۰ کیلوگرم باهم رقابت کردند.

احمد نصراللهی افزود: این دوره از مسابقات تکمیل رقابت‌هایی بود که بخش اول آن در وزن‌های سبک‌تر به میزبانی استان البرز در شهرستان کرج برگزار شد.

شاپور توکلی سخنگوی کمیته پاور لیفتینگ کشور درحاشیه برگزاری این رقابت‌ها گفت: این مسابقات قرار بود در شهرستان و استان دیگری برگزار شود، اما با توجه ظرفیت‌های بالای بوکان با هماهنگی کادر اجرایی در فدارسیون و کمیته پاور لیفتینگ جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته شد که این رقابت‌ها در این شهرستان برگزار شود.

نتیجه این رقابت‌ها فردا اعلام می‌شود.