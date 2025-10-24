در پی حملات مرگبار ارتش آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر و تهدیدات جدید ترامپ علیه آمریکای لاتین، دولت ونزوئلا ضمن محکومیت این اقدامات، آماده‌باش نظامی و دفاع از حاکمیت خود را در دستور کار قرار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به بمباران دو قایق مشکوک در اقیانوس آرام و کشته شدن پنج نفر، تهدید کرد که «گام بعدی عملیات نظامی آمریکا، حملات زمینی خواهد بود»، واکنش دولت ونزوئلا به مواضع و اقدامات آمریکا شدت یافته است.

دولت ونزوئلا با محکومیت هدف قرار دادن شناور‌های غیرنظامی و کشته شدن شهروندان ونزوئلایی و سایر ملت‌ها، این حملات را اعدام‌های فراقانونی توسط واشنگتن خوانده است. دولت کاراکاس تأکید دارد که این عملیات نه برای مهار قاچاق مواد مخدر، بلکه بخشی از سیاست فشار و تهدید علیه دولت و ملت ونزوئلاست.

در واکنش به اظهارات و تحرکات واشنگتن، رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و فرماندهان ارشد نظامی این کشور با دستور استقرار گسترده نیرو‌ها و تجهیزات نظامی در سواحل و مناطق حساس، بر عزم ونزوئلا برای حفظ حق حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی تأکید کرده‌اند. به گفته مقامات کاراکاس، دستور استقرار نامحدود نیرو‌ها در پنج استان ساحلی و افزایش سطح هوشیاری، پاسخی مستقیم به تهدیدات جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور ایالات متحده است.

وزارت خارجه ونزوئلا ضمن تقبیح تداوم عملیات نیرو‌های آمریکایی در دریای کارائیب، ورود سازمان سیا به امور داخلی این کشور را محکوم و حمایت فوری سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با نقض حقوق بین‌الملل و جلوگیری از تشدید بحران را درخواست کرده است.

دولت ونزوئلا همچنین بر استقلال، حق تعیین سرنوشت و صلح ملت‌های منطقه پافشاری کرده و اقدامات آمریکا را تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی و تحمیل تغییرات سیاسی از بیرون ارزیابی می‌کند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به گسترش جدی صف‌آرایی نظامی و دیپلماتیک در سواحل این کشور منجر شده است.