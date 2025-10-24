امام جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت گفت: آذربایجان‌غربی، نماد همدلی و همبستگی و وحدت میان همه ایرانیان با هر قومیت و مذهبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل‌سنت ارومیه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی اظهار داشت: بی‌تردید این سفر پر از پیام و نشانگر جایگاه ویژه این خطّه و مردمان پاکدل آن است.

وی تصریح کرد: آذربایجان‌غربی، نماد همدلی و همبستگی و وحدت میان همه ایرانیان با هر قومیت و مذهبی است و این استان، دژ استوار و قلب تپنده میهن بوده و سفر ریاست جمهوری، تأکیدی بر این نقش پیشگام و محوری این بخش مبارک از خاک میهن عزیزمان است.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه بیان کرد: توجّه دولت به رونق اقتصادی مناطق مرزی، تسهیل رفت و آمد و نیز تجارت در گذرگاه‌های مرزی، بخشی از راهبرد ملّی برای استواری امنیت و آسایش همگان است و این کار، پیوند‌های همکاری و برادری را در میان فرزندان این آب و خاک استحکام می‌بخشد.

وی ادامه داد: مردم آذربایجان‌غربی در طول تاریخ، نمونه‌های درخشانی از پایداری و وفاداری و اتحاد از خود نشان داده‌اند و امروز نیز به یاری خداوند، این راه را ادامه داده و پرچم ایمان و میهن‌دوستی را بر دوش می‌کشند و از وحدت این مرز و بوم دفاع می‌کنند.



ماموستا کلشی‌نژاد در ادامه خطبه‌ها با اشاره به ثمرات و برکات توبه از دیدگاه اسلام خاطرنشان کرد: مغفرت و پاکسازی گناهان، تبدیل سیئات به حسنات، نزول برکات آسمانی و افزایش نعمت‌ها، گشایش مشکلات و دفع بلاها، آرامش قلب و نورانیت باطن و همچنین ورود به بهشت و رضوان الهی از جمله این ثمرات است.

وی با بیان شرایط توبه خالصانه به درگاه خدا تصریح کرد: ندامت قلبی، ترک فوری گناه، عزم راسخ بر عدم بازگشت و همچنین جبران حق الناس باید در توبه واقعی مورد توجه قرار گیرد.