وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که واشنگتن یک حمله شبانه مرگبار دیگر به شناوری که مدعی است در دریای کارائیب نزدیک ونزوئلا مواد مخدر قاچاق میکرد، انجام داده است و شش نفر کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیت هگزث وزیر جنگ آمریکا روز جمعه به وقت محلی افزود: به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور یآمریکا، وزارت جنگ یک حمله شبانه مرگبار به یک کشتی تحت کنترل گروه ترن د آراگوا (TdA)، یک سازمان تروریستی تعیین شده که در دریای کارائیب مواد مخدر قاچاق میکرد، انجام داد.
وزیر جنگ دولت ترامپ افزود: اطلاعات ما نشان میداد که این کشتی در قاچاق مواد مخدر نقش داشت، در حال عبور از یک مسیر شناخته شده قاچاق مواد مخدر و حمل مواد مخدر بود.
وی تصریح کرد: در طول این حمله که در آبهای بینالمللی انجام شد و اولین حمله در شب بود، شش مرد تروریست مواد مخدر سوار بر کشتی بودند و هر شش تروریست کشته شدند و هیچ نیروی آمریکایی در این حمله آسیب ندید.
وزیر جنگ آمریکا سپس ادامه داد: اگر شما یک تروریست مواد مخدر هستید که در نیمکره ما مواد مخدر قاچاق میکنید، ما با شما مانند القاعده رفتار خواهیم کرد. روز یا شب، ما شبکههای شما را شناسایی میکنیم، افراد شما را ردیابی میکنیم، شما را شکار و میکشیم.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی با بیان اینکه عملیات گسترده علیه کارتلهای مواد مخدر آغاز شده است، به احتمال انجام یک عملیات زمینی در ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در آستانه انجام حملات نظامی زمینی علیه کارتلها هستیم.
وی تصریح کرد: «حالا، آنها از طریق زمینی میآیند؟ من به آنها گفتم این گام بعدی است. ما ممکن است به کنگره برویم و به آنها بگوییم، اما نمیتوانم تصور کنم که آنها مشکلی داشته باشند. در واقع، در حالی که ما اینجا هستیم، فکر میکنم ایده خوبی است، پیت [هگزث وزیر جنگ]- شما به کنگره بروید. آنها چه کاری میخواهند انجام دهند، مثلاً بگویند، وای، ما نمیخواهیم جلوی ورود مواد مخدر را بگیریم؟ آنها سالانه ۳۰۰ هزار نفر را میکشند!»
در هفتههای اخیر، مجموعهای از حملات نظامی آمریکا منجر به غرق شدن شناورهایی شده که به گفته کاخ سفید حامل مواد مخدر از ونزوئلا بودند. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا این حملات ممکن است در آینده خاک اصلی ونزوئلا را نیز هدف قرار دهد، پاسخ داد: «نمیخواهم دقیقاً به شما بگویم.».
اما او پیشنهاد داد که حملات زمینی یک گزینه است «زیرا ما دریا را به خوبی تحت کنترل داریم.» رئیس جمهوری آمریکا همچنین تائید کرد که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اجازه داده است تا در ونزوئلا فعالیت کند.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا سیا میتواند نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را برکنار کند، اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که این سوال «مسخره» است.
تنشها میان واشنگتن و کاراکاس تحت تاثیر استقرار نظامیان آمریکا در کارائیب، به طور فزایندهای در حال تشدید است و به گفته نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا، همتای آمریکایی وی با ادعایی «جنگ علیه مواد مخدر»، این کشور آمریکای جنوبی را با «بزرگترین تهدید قارهای یک قرن» اخیر مواجه کرده است.