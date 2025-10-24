پخش زنده
ائمه جمعه شهرهای استان اردبیل در خطبه های نماز جمعه امروز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار را گرامی داشتند، و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در بین قهرمانان ورزشی را چراغ راه ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ حجت الاسلام با وقار امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه قرآن کاملترین نسخه سعادت بشراست که ازآفرینش تا معاد در زندگی انسان نقش اساسی دارد، توجه به سیره اهل بیت طاعات وبندگی، خوش خلقی ودستگیری از نیازمندان از الزامات زیست عفیفانه بیان کرد.
حجت الاسلام متوسل امام جمعه موقت نیر ح به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع قهرمانان و مدال آوران المپیک اشاره و افزود: ایران عزیز مظهر امید است و یکی از جلوههای امید، درخشش جوانان در رشتههای مختلف در المپیک است.
حجت الاسلام شیرعلیپور امام جمعه سرعین با اشاره به موفقیتهای همه جانبه کشورمان گفت: امروز ایران یکی از قدرتهای بزرگ دنیا به حساب میآید.
ابراهیمی امام جمعه کوثر با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری افزود: حضرت زینب الگوی صبر، شجاعت و فداکاری است و روز پرستار نیز فرصتی است تا از زحمات بیدریغ این قشر پر تلاش و مهربان تقدیر کنیم.
حجت الاسلام اسدزاده امام جمعه نمین با بیان اینکه بیش از ۷ میلیون انسان در ۲۰۰ شهر آمریکا به خیابانها آمدند تا نسبت به سیاستهای غلط رئیس جمهور این کشور اعتراض کنند گفت: این اعتراض جمعی نشان از افول تدریجی استکبار جهانی دارد.
مومنی امام جمعه موقت عنبران با تاکید بر الگو گرفتن از زندگی پیامبر (ص) و ائمه اطهار تاکید کرد امروزه همه باید از الگو و سیره بزرگان دینمان درس بگیرند تا راه نفوذ دشمن به فرهنگ و خانواده اسلامی بسته شود.
حجت الاسلام صفری امام جمعه لاهرود با تاکید بر لزوم یکسان بودن قانون برای همه حتی برای مسئولان گفت: مشکل ما زمانی حل میشود که دغدغه مسئولان، حل مشکلات داخلی و مردم باشد.
و حجت الاسلام باقری امام جمعه ارشق از رسانه ملی به دلیل پخش سریال بچههای هور تشکر کرد و گفت: این سریال به قرارگاه سری نصرت که نقش مهمی در موفقیتهای دفاع مقدس داشت اشاره دارد.