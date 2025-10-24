پخش زنده
فرازی از خطبه های نماز جمعه در شهرهای گلستان را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به بازتاب فرمایشات مقام معظم رهبری در رسانههای معتبر دنیا گفت:پیام حضرت آقا اقتدار، مقاومت و بازدارندگی برای کشورمان به ارمغان آورد.
آخوند عبدالکریم جاور امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس با اشاره به نقش علم و آگاهی در جامعه اسلامی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازگشت به ارزشهای قرآنی و اخلاق نبوی هستیم.
حجت الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت گفت: پرستاران در تمامی عرصهها، بهویژه در دوران دفاع مقدس و ایام همهگیری کرونا، با حضور مؤثر خود در کنار بیماران خوش درخشیدند دولت نسبت به قشر پرستار توجه ویژهای داشته باشد.
حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن بااشاره دیدار مدال آوران ورزشی بامقام معظم رهبری گفت: قهرمانانی که با کسب مدال طلا پرچم مقدس کشوررا به اهتزاز درمی آورند و به ارزشهای دینی وملی پای هستند، شناسنامه جوان باغیرت ایرانی محسوب میشوند ///حجتالاسلام حسینی امام جمعه آق قلا با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران گفت: امروز دشمنان اسلام با استفاده از رسانه، تحریم اقتصادی و عملیات روانی تلاش میکنند امید ملت را هدف قرار دهند و دراین شرایط وحدت رمز مقاومت وپیروزی ماست.
حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله هم با اشاره به تولد حضرت زینب (س) وروز پرستار گفت: پرستاران سرمایه عظیمی کشور هستند باید قدردان زحمات آنان باشیم.
آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله به خانوادهها گفت: اگر میخواهید جوانان شما درست تصمیم بگیرد به آنها فرصت فکر کردن بدهید و در کنارش باشید وبه آنها کمک کنید.
حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی با اشاره به هفته نوجوان گفت: بهترین دوران پرورش و کادرسازی نیروهای تراز انقلاب اسلامی دوران نوجوانیست که مسئولین و خانوادهها باید به پرورش و مسئولیت پذیر کردن نوجوانان بپردازند.
حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول هم گفت: ما به جهانیان ثابت کردهایم که با هیچ کشوری سر جنگ نداریم و همیشه به دنبال آرامش و صلح پایدار در منطقه بودهایم.
حجتالاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید فهمیده گفت: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم و جنگ روانی گمراهی جوانان است، اما جوانان و نوجوانان ما میتوانند فهمیده وار در برابر دشمنان بایستند.
آخوندخوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر ضمن تشویق جوانان به تشکیل خانواده وفرزندآوری گفت: اگرازدواج براساس تقوای الهی و مال حلال شکل بگیرد، نتیجه آن فرزندصالح وپایداری خانواده خواهدبود.
حجت الاسلام شهابی امام جمعه بندرگز با اشاره به روز تاسیس سازمان ملل گفت: حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل ظلمی فاحش به کشورهای دیگر عضو است عملکرد سازمان ملل به سلیقهی بعضی کشورهاست نه دفاع از همه مردم دنیا.
حجت الاسلام نادعلی رضانژاد امام جمعه گالیکش هم گفت: ملت ما هرگز زیر بار زورگویانی همچون آمریکا نرفته و ذرهای در این رابطه عقب نشینی نخواهیم کرد.
حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر گفت: جوانی یک نیروی فوقالعاده است و هر چه از نیروی جوانی درست استفاده شود این نیرو تقویت بیشتری خواهد شد
حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: امروز ملت بزرگ ایران تمامی توطئههای دشمنان را با بصیرتافزایی در سایه ولایت فقیه خنثی کرده و در مقابل تحریمهای ظالمانه دشمنان مستحکم است.
حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده گفت: نظارت بر بازار همراه با کنترل قیمتها و برخورد با متخلفین از مطالبات به حق مردم است واین امر با کمک مسئولان محقق شود.
حجتالاسلام ابراهیمی امام جمعه دوزین هم بر صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی اشاره کرد وافزود: با نزدیک شدن به فصل زمستان، اهمیت مدیریت مصرف گاز دوچندان میشود.
حجتالاسلام صفایی امام جمعه انبارالوم گفت: انقلاب اسلامی موجب بیداری و رشد سیاسی نسل جوان شد و امروز نوجوانان و جوانان کشور با الهام از شهید فهمیده در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.