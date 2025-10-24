به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و خیبر خرم آباد در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری به مصاف هم رفتند.

سعید اخباری که به دلیل عمل جراحی با ویلچر روی نیمکت چادرملو حضور داشت، حجت صدقی، سعید محمدی فرد، ویکتور ماتئوس، سگاندو رودریگز، سیروس صادقیان، محمدطا‌ها فراهانی، رضا دهقان، هادی حبیبی نژاد، رنی سیمیسترا، ماریو نیکولاس و سجاد مشهدی را برای اولین دیدار خانگی خود به میدان فرستاد.

دو تیم بازی برابری را به نمایش گذاشتند تا اینکه مهمترین رخداد این نیمه در دقیقه ۳۳ اتفاق افتاد. خطا بر روی هادی حبیبی نژاد در محوطه جریمه خیبر سبب شد تا داور برای بازبینی تصویر به کنار زمین بیاید.

بازبینی تصویر حکم به ضربه پنالتی به سود چادرملو به همراه داشت که ضربه پنالتی را حبیبی نژاد در دقیقه ۳۵ وارد دروازه خیبر کرد.

در حالی که نیمه اول بازی با همان تک گل رو به پایان بود، باز هم داور برای بازبینی تصویر به کنار زمین رفت و این بار پنالتی بسیار مشکوکی را به سود خیبر اعلام کرد.

ضربه پنالتی را علی شجاعی بر خلاف حرکت حجت صدقی وارد دروازه چادرملو کرد تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

نیمه دوم هم با نقش آفرینی عجیب وی‌ای آر همراه بود. خطای مشکوک در محوطه جریمه چادرملو سبب شد تا داور در دقیقه ۵۸ بار دیگر تصاویر را بازبینی کرده و حکم به پنالتی برای مهمان بدهد.

پنالتی که این بار هم توسط علی شجاعی زده شد، اما حجت صدقی موفق به مهار این توپ شد.

در دقیقه ۷۱ بود که داور یک ضربه پنالتی را به سود چادرملوی اردکان اعلام کرد، اما بازبینی تصاویر ویدیویی سبب شد تا این پنالتی رد شود.

دو تیم فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشتند تا اینکه رنه بوبو مهاجم اکوادوری در دقیقه ۸۳ دومین گل چادرملو را وارد دروازه خیبر خرم آباد کند.

داور برای این نیمه ۱۴ دقیقه وقت اضافی اعلام کرد که در این دقایق هیچ گلی رد و بدل نشد تا چادرملوی اردکان با حمایت هواداران پرشور خود موفق شد خیبر خرم آباد را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

چادرملو با این پیروزی به امتیاز ۱۱ رسید تا موقتا به رده پنجم جدول لیگ برتر صعود کند.