چند سگ ولگرد در محدوده باغهای ضامنجان با حمله به یک مرد، او را از ناحیه کمر و پا مصدوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: صبح امروز مأموریتی مبنی بر وقوع حادثه برای مردی ۳۴ ساله در محدوده باغهای ضامنجان شهر اراک، حوالی منطقه هفتپل، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
مصدوم این حادثه در پی حمله چندین سگ دچار آسیب به نواحی کمر و پا شد.
با توجه به وضعیت محل حادثه، انتقال این فرد به آمبولانس اورژانس، با همکاری نیروهای آتشنشانی صورت پذیرفت.
مصدوم پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) تحویل شد.
انجام این مأموریت حدود سه ساعت به طول انجامید.