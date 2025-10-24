پخش زنده
مراسم رسمی گرامیداشت سیصد و یازدهمین سالگرد تأسیس شهر سن فرانسیسکو دِه یاره در ونزوئلا برگزار شد؛ رویدادی که با تجلیل از شهروندان برجسته و استقبال از حضور دیپلماتهای چند کشور از جمله سفیر کشورمان همراه بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در این آیین که به ابتکار شورای شهر سیمون بولیوار برگزار شد، به جمعی از چهرههای تأثیرگذار محلی و برخی گروههای فرهنگی جوایز و نشانهایی اهدا شد.
حضور علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس در کنار سفرای مصر و نیکاراگوئه، از نکات بینالمللی این مراسم بود.
سفرا ضمن دریافت نشان یادبود شهر، پشتیبانی و آمادگی کشورهای خود برای تقویت همکاری و همبستگی با ونزوئلا را مورد تأکید قرار دادند.
مسئولان شهری و منتخبان مجلس نیز در سخنرانیهای خود به اهمیت روابط دوستانه میان کشورها و نقش مثبت دیپلماسی مردمی در توسعه پایدار اشاره کردند.
این رویداد با هدف تقویت پیوندهای بینالمللی و ترویج فرهنگ صلح و همکاری منطقهای برگزار شد و مورد توجه رسانههای محلی قرار گرفت.