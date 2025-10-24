به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر لیکک در جمع نمازگزاران این شهر، با اشاره به شرایط کنونی، دشمن را درگیر جنگ شناختی با محوریت تسخیر ذهن، اراده و ادراک جامعه دانست و گفت: امروز یکی از جنگ‌ها نوع شناختی است که با هدف تصرف ذهن و اراده مردم دنبال می‌شود.

حجت الاسلام صلواتی با بیان اینکه محور اصلی مقابله با جنگ شناختی امروز جهاد تبیین است افزود: در این میدان از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بر افکار و تصمیم‌های مردم و نخبگان استفاده می‌شود.

صلواتی راه علاج این نوع جنگ‌ها را جهاد تبیین دانست و تأکید کرد: تقویت خوداتکایی علمی و نظامی، افزایش سواد رسانه‌ای، پاسداری از ایمان و اراده مردم و حفظ روحیه انقلابی از ضروریات این مقابله است.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که رهبر انقلاب با جمله به همین خیال باش توهم دشمن را فرو ریخت دشمن باید با منطق و پاسخ کوبنده مواجه شود، اضافه کرد: برای تحقق این امر جامعه باید پدافند پیشگیرانه و پیگیرانه داشته باشد.

امام جمعه لیکک در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) اشاره کرد و گفت: نیرو‌های تکفیری، ایادی استکبار و مزدوران نیابتی آمریکا و اسرائیل، مردان، زنان و کودکان بی‌گناه را در جوار حرم به شهادت رساندند و دو نفر از شهرستان بهمئی نیز در این حادثه تلخ به شهادت رسیدند و یاد آنها همچنان در دل مردم زنده است.

صلواتی بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) تأکید کرد و با یادآوری مطالبه رهبر انقلاب در خصوص زنده نگه داشتن این واقعه ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند نباید گذاشت این حادثه فراموش شود و دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری باید این واقعه را مانند عاشورا زنده نگه دارند و برای آیندگان روایت کنند تا عبرت بگیرند و بصیرت پیدا کنند.

وی با اشاره به اتحاد مردم در تشییع شهدا بیان کرد: دشمن در آن ایام تلاش می‌کرد مردم را بترساند و میان آنان شکاف ایجاد کند، اما مردم متحد شدند و جمعیت انبوهی در تشییع شهیدان شرکت کرد و این روز به نماد بیداری و تجدید میثاق با ولایت تبدیل شد و خون مطهر شهیدان در برابر فتنه فکری و رسانه‌ای دشمن ملت را بیدار کرد و اجازه نداد دشمن ایمان، آرامش و اتحاد این سرزمین را بگیرد.

امام جمعه لیکک یکی از وظایف مهم مسئولان را حفظ کلام و گفتمان ولی دانست و افزود: مسئولان باید نگذارند کلام و گفتمان ولایت در جامعه شهید شود و انتظار می‌رفت ادارات فرهنگی، بنیاد شهید و نهاد‌های مرتبط برنامه‌های ماندگار و محتوایی برای زنده نگه داشتن یاد این شهیدان برگزار کنند تا حق آنان ادا شود.

صلواتی با تأکید بر فراگیر بودن جایگاه شهدا تصریح کرد: این شهیدان کشور را در آن فتنه بیمه کردند و امروز متعلق به همه ملت ایران هستند و همه در برابر خون آنان مسئول‌اند و نباید در حقشان کوتاهی شود و باید از نگاه‌های سطحی، روزمرگی و بخشنامه‌گرایی خارج شویم و با عمل مؤثر یاد آنان را زنده نگه داریم.