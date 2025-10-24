به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: پس از دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) در ساعت ۱۰ صبح امروز مبنی بر مصدوم شدن یک کوهنورد در ارتفاعات قله دال، یک تیم عملیاتی کوهستان به همراه تیم هیئت کوهنوردی و یک دستگاه خودرو پیکاپ به سرعت به محل حادثه اعزام شد.

مهدی ناصری افزود: تیم امدادی پس از تلاش مستمر و ۳ ساعت پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کرد و پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت مصدوم او را به مرکز درمانی انتقال یافت.