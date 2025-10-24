در خطبههای نمازجمعه شهرستان های استان مرکزی بر الگوبرداری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جهاد تبیین تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم سایر شهرهای استان هم پای خطبههای نماز جمعه نشستند و خطیبان بر تبیین مهمترین مسائل روز داخلی و بین المللی پرداختند.
حجت الاسلام رحیمی امام جمعه ساوه گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران از نظر علمی و نظامی به یک کشور پیشرفته تبدیل شده است.
...
حجتالاسلام ربانی خطیب جمعه محلات گفت: همه فعالان فرهنگی و رسانهای باید سخنان رهبر معظم انقلاب را الگوی خود در جهاد تبیین قرار دهند و با روشنگری هوشمندانه در برابر عملیاتهای رسانهای دشمن بایستند.
....
حجه الاسلام نیکویی ماهانی امام جمعه دلیجان با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اسرائیل پس از چند روز جنگ، دست تسلیم بلند کرد و با ابراز ندامت، به دنبال میانجیگری کشورها رفت.
.....
حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه گفت: معرفی ظرفیتهای ملی و محلی باعث پویایی و نشاط بیشترمردم در جامعه خواهد شد.
....
جتالاسلام مهدینژاد امام جمعه شازند گفت: تکید رهبری بر حضور علنی و آرامبخش مسئولان در جامعه، مقابله با روند رسانهای ضدانقلاب، تثبیت یأس رژیم صهیونیستی و تغییر لحن در برابر آمریکا از نشانههای اقتدار و هوشمندی نظام است.
......
حجت الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش گفت: جمهوری اسلامی بسیار قوی و مقتدر است و با مقاومت وهمدلی باعث تغییر نگرش در جهان شد.
...
حجت الاسلام اکبری امام جمعه موقت کمیجان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: با مجاهدت رزمندگان و رهبری رهبر معظم انقلاب، بر دشمن پیروز شدیم و آنها را وادار به عقب نشینی کردیم.
.......
حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی گفت: جامعهای که در آن عدالت آموزشی برقرار باشد، یعنی فرصت تحصیل و رشد برای فرزندان همه مردم فراهم شود، چنین جامعهای به سمت پیشرفت حقیقی حرکت میکند.