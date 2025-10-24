به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم سایر شهر‌های استان هم پای خطبه‌های نماز جمعه نشستند و خطیبان بر تبیین مهمترین مسائل روز داخلی و بین المللی پرداختند.

حجت الاسلام رحیمی امام جمعه ساوه گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران از نظر علمی و نظامی به یک کشور پیشرفته تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام ربانی خطیب جمعه محلات گفت: همه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای باید سخنان رهبر معظم انقلاب را الگوی خود در جهاد تبیین قرار دهند و با روشنگری هوشمندانه در برابر عملیات‌های رسانه‌ای دشمن بایستند.

حجه الاسلام نیکویی ماهانی امام جمعه دلیجان با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اسرائیل پس از چند روز جنگ، دست تسلیم بلند کرد و با ابراز ندامت، به دنبال میانجی‌گری کشور‌ها رفت.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه گفت: معرفی ظرفیت‌های ملی و محلی باعث پویایی و نشاط بیشترمردم در جامعه خواهد شد.

جت‌الاسلام مهدی‌نژاد امام جمعه شازند گفت: تکید رهبری بر حضور علنی و آرام‌بخش مسئولان در جامعه، مقابله با روند رسانه‌ای ضدانقلاب، تثبیت یأس رژیم صهیونیستی و تغییر لحن در برابر آمریکا از نشانه‌های اقتدار و هوشمندی نظام است.

حجت الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش گفت: جمهوری اسلامی بسیار قوی و مقتدر است و با مقاومت وهمدلی باعث تغییر نگرش در جهان شد.

حجت الاسلام اکبری امام جمعه موقت کمیجان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: با مجاهدت رزمندگان و رهبری رهبر معظم انقلاب، بر دشمن پیروز شدیم و آنها را وادار به عقب نشینی کردیم.

حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی گفت: جامعه‌ای که در آن عدالت آموزشی برقرار باشد، یعنی فرصت تحصیل و رشد برای فرزندان همه مردم فراهم شود، چنین جامعه‌ای به سمت پیشرفت حقیقی حرکت می‌کند.