به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه باشت در خطبه‌های نماز جمعه این شهز گفت: میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها یادآور ایمان در بحران، امید در ویرانی و کرامت در میان سختی‌ها است.

حجت‌الاسلام امید گنجه‌ای افزود: آن حضرت در مسیر اسارت، با وجود سختی‌های فراوان، همراه امام سجاد علیه‌السلام کاروان اسرا را با درایت و صبر مدیریت کردند.

گنجه‌ای اضافه کرد: زمانی که حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها وارد مجلس ابن‌زیاد یا یزید شدند، هدف دشمن تنها آزار فیزیکی نبود، بلکه جنگ شناختی و القای ذلت به اهل‌بیت علیهم‌السلام بود. اما ایشان با شجاعت و بیان قاطع، روایت حقیقت عاشورا را روشن و نبرد دشمن را خنثی کردند.

امام جمعه باشت با بیان اینکه امروز در مسیر انقلاب اسلامی و نظام، می‌توان از الگوی حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها بهره گرفت ادامه داد: همان‌گونه که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مدال‌آوران و نخبگان علمی با بیانی صریح و حضور فعال، امید و قدرت اجتماعی را به مردم تزریق کردند و جامعه را از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج کردند.