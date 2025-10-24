پخش زنده
در قالب چهارمین جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه کارگاه سفره ملل در ارومیه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: یکی از برنامههای جانبی چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالملی غذاهای سنتی و محلی ارومیه برگزاری کارگاه سفره ملل بود.
مرتضی صفری اظهار کرد: برگزاری کارگاه سفره ملل در ارومیه در راستای معرفی اشتراکات فرهنگی کشورهای همسایه در ارومیه برگزار که در آن کارگاه بخشی از صبحانه وان معرفی و ارائه شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این کارگاه، به نحوه طبخ و تشابه آداب و رسوم کشورهای ایران و ترکیه اشاره و ریشههای فرهنگی آن نیز بررسی شد.
او گفت: در این سفره بخشی از صبحانههای ارومیه و وان ارائه شد که نشاندهنده اهمیت غذاها و توجه ویژه به سلامت و تنوع غذاها در دو کشور ایران و عراق بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
مدرس این کارگاه، یک سرآشپز مطرح اهل ترکیه به نام یوسف کوناک بود که با تهیه و سرو ۵۰ هزار صبحانه در یک ساعت، نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.