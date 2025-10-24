در سانحه تصادف زنجیره ای چند خودرو در محور ورامین به قرچک، یک نفر جان خود را از دست داد و ١٠ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وقوع این تصادف زنجیره‌ای یک کشته و ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت. بلافاصله پس از اعلام خبر به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، کارشناسان اورژانس استان با ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار صداوسیما، دو نفر از مصدومان در محل حادثه درمان و ۸ نفر دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان های شهید ستاری قرچک و پانزده خرداد ورامین منتقل شدند.