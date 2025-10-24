به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی دور رفت رقابت‌های لیگ ووشو جوانان دختر به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران از امروز (۲ آبان) آغاز شد که در پایان مسابقات امروز، نتایج زیر حاصل شد.

هیئت ووشو استان البرز صفر - بهمن‌پارس مشهد ۸

فولاد مبارکه سپاهان ۷ - هیئت ووشو استان قم ۲

هیئت ووشو استان البرز ۳ - هیئت ووشو استان تهران ۶

بهمن‌پارس مشهد ۶ - هیئت ووشو استان آذربایجان‌شرقی ۲

هیئت ووشو استان البرز یک - هیئت ووشو بندر ماهشهر ۸

بهمن‌پارس مشهد ۲ - فولاد مبارکه سپاهان ۷

هیئت ووشو استان آذربایجان‌شرقی ۴ - هیئت ووشو استان تهران ۵

بهمن‌پارس مشهد ۶ - هیئت ووشو استان قم ۳

هیئت ووشو استان آذربایجان‌شرقی یک - هیئت ووشو بندر ماهشهر ۸

هیئت ووشو استان تهران ۳ - هیئت ووشو استان قم ۶

پس از انجام مسابقات فوق، تیم فولاد مبارکه سپاهان با کسب ۶ برد، ۱۸ امتیاز و تفاضل ۳۴ در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های هیئت ووشو بندر ماهشهر، بهمن‌پارس مشهد، هیئت ووشو استان قم، هیئت ووشو استان تهران، هیئت ووشو استان آذربایجان‌شرقی و هیئت ووشو استان البرز به ترتیب در رده های دوم تا هفتم ایستادند.