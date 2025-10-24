به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره به نقل از شبکه خبری قاهره نیوز؛ گروه‌های فلسطینی در بیانیه مشترکی که امروز جمعه صادر کردند، به مهمترین نتایج جلسات برگزار شده در قاهره پایتخت مصر پرداخته شده است.

گروه‌های فلسطینی در این بیانیه اعلام کردند که مرحله کنونی نیازمند یک موضع ملی واحد مبتنی بر وحدت نظر و مخالفت با همه اشکال الحاق و آوارگی است. آنها بر اهمیت ادامه اجرای اقدامات توافق آتش‌بس از جمله عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی، لغو کامل محاصره نوار غزه و بازگشایی همه گذرگاه‌ها، به ویژه گذرگاه رفح، علاوه بر اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به آغاز روند بازسازی جامع تأکید کردند.

این گروه‌ها توافق کردند که اداره نوار غزه را به یک کمیته موقت فلسطینی متشکل از «تکنوکرات‌های» مستقل از نوار غزه واگذار کنند.

همچنین توافق شد که «یک کمیته بین‌المللی برای نظارت بر تأمین مالی و اجرای بازسازی، ضمن تأکید بر وحدت نظام سیاسی فلسطین» تشکیل شود.

گروه‌های فلسطینی بر اهمیت صدور قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل درباره نیرو‌های موقت بین‌المللی که قرار است برای نظارت بر آتش‌بس تشکیل شوند تأکید کردند و بر ادامه همکاری مشترک برای وحدت دیدگاه‌ها و مواضع در برابر چالش‌های پیش‌روی مسئله فلسطین تأکید شد.

در همین راستا، گروه‌های فلسطینی از «مصر و میانجیگران به خاطر تلاش‌هایشان در حمایت و کمک به آرمان فلسطین» تشکر کردند.

قاهره در حال حاضر میزبان دور‌هایی از مذاکرات میان گروه‌های فلسطینی به عنوان بخشی از مرحله دوم طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است که خواستار بازسازی نوار غزه و خروج سلاح از آن است. مرحله اول این توافق در ۱۰ اکتبر و در بحبوحه تلاش‌های آمریکا برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از فروپاشی آن، به اجرا درآمد.