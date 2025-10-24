مسابقه تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و مس رفسنجان برنده نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس و از هفته هشتم مسابقه تیمهای آلومینیوم اراک و مس رفسنجان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک و در حضور تماشاگران برگزار شد، توپی از خط دروازهها عبور نکرد و شاگردان مجتبی حسینی با کسب تک امتیاز این مسابقه و رساندن عدد امتیازات خود به ۱۳، با پایان روز نخست هفته هشتم، بالاتر از گل گهر ۱۲ امتیازی در رده نخست جدول جا گرفتند.
این پنجمین دیدار متوالی بود که آلومینیوم سازان دروازه خود را بسته نگه داشتند و مس بحران زده را با حداقل امتیاز به سمت رفسنجان بدرقه کردند.
بدین ترتیب شاگردان حسینی با تکیه بر صدر جدول و با انگیزه بالا از کسب امتیاز دیدارهای اخیر، خود را برای نبرد با آبی پوشان پایتخت آماده میکنند.
مسابقه تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران در هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶ و سی دقیقه روز جمعه نهم آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.