به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون صنایع‌دستی کشور گفت: با هدف فروش محصولات صنایع‌دستی و تجاری‌سازی آنها نیاز است که اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی تشکیل شود تا آنها اقدام به صادرات محصولات صنایع‌دستی بکنند.

مریم جلالی به همراه محمدرضا طنابی، معاون صنایع‌دستی، نعمت مصطفایی، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از کارگاه ساخت ساز‌های سنتی هناره در روستای قره‌گوز ایل ارومیه بازدید کرد.

مریم جلالی با تاکید بر ایجاد مراکز چندمنظوره در کارگاه‌های صنایع‌دستی افزود: کارگاه‌های صنایع‌دستی، می‌تواند یکی از مراکز گردشگری تبدیل شده و مردم بتوانند به‌صورت گروهی از آن بازدید کنند به این ترتیب که امکان بازدید مردم از کارگاه‌ها فراهم شده و در کنار خدماتی مانند کافی‌شاپ، رستوران سنتی و ... ایجاد شود.

او ادامه داد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع‌دستی دیده شده است، با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهاد‌های مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.