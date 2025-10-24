به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امشب در پیامی اعلام کرد: هیئت امارت اسلامی (حکومت افغانستان) به سرپرستې حاجی نجیب معاون وزارت کشور افغانستان برای پیگیری توافقنامه چند روز قبل دوحه عازم ترکیه شد.

وی تصریح کرد: در این نشست در مورد مسائل باقی مانده گفت‌و‌گو خواهد شد.

در این نشست قرار است ساز و کار‌های توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گیرد.

آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان چند روز قبل در دوحه میان افغانستان و پاکستان با میانجی گری قطر و ترکیه به امضا رسید.