مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: جشنواره ها و رویدادها ،نمادهای گردشگری و فرهنگی هر شهر و استان هستند که نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری در جریان مسابقه آشپزی سفره ایرانی ضمن تشکر از معاون صنایعدستی کشور برای سفر به ارومیه و بازدید از ظرفیتهای استان در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: برای جذب گردشگر، باید بهانه گردشگری در استان ایجاد و زیرساختهای گردشگری آذربایجان غربی تقویت شود.
مرتضی صفری افزود: امسال بیش از ۱۱ جشنواره برگزار شده است که از آن جمله میتوان به جشنواره بادام قوشچی، انگور ارومیه، انگور سیاه سردشت و میرآباد، همایش ملی شمس و مولانا و ... اشاره کرد.
او ادامه داد: در راستای تقویت زیرساختهای گردشگری ۵۵ پروژه سرمایهگذاری از جمله ۱۱ هتل توسط بخش خصوصی در سطح استان در حال اجرا است و نیز با هدف شناساندن استان نخستین وبسایت تخصصی گردشگری استانهای کشور و اپلیکیشن این وبسایت در آذربایجان غربی طراحی و رونمایی شد.
صفری گفت: در چهارمین دوره جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه ۱۰۰ غرفه وجود دارد که نسبت به سال گذشته تعداد غرفههای این جشنواره افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب درصدد هستیم تا در سالهای آینده نیز این رویداد با تقویت نقاط قوت و رفع ضعفها ادامه داشته باشد چرا که رویدادها نیز برند گردشگری و فرهنگی هر شهر و استان بوده که نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند.