تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان - مراکش، مقابل آلمان شکست خورد.

هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان؛ شکست ایران مقابل آلمان

هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان؛ شکست ایران مقابل آلمان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران امروز (۲ آبان) در اولین بازی خود در نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان، مقابل ژرمن‌ها به میدان رفت و نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

نمایندگان کشورمان این بازی را با نتیجه ۴۵-۲۰ به آلمان که یکی از قدرت‌های برتر هندبال جهان و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از مسابقات است، واگذار کردند.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران یکشنبه، ۴ آبان، در دومین دیدار خود مقابل آرژانتین صف‌آرایی خواهد کرد.

تیم هندبال ایران با قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کرد.

نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان به میزبانی مراکش در حال برگزاری است.