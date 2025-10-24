معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: برنامه‌ریزی جامع وزارت نیرو برای عبور از تابستان سال آینده و آبگیری سد دالکی از برنامه‌های مهم سال آینده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، یزدان رضایی ، با اشاره به بررسی پروژه‌های مهم صنعت آب و برق استان بوشهر و نشست با استاندار بوشهر گفت: طرح‌های اصلی حوزه آب و برق استان با محوریت مصوبات سفر رئیس جمهور مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفت.

وی این جلسات را فرصت مهمی برای تسریع اجرای برنامه‌های اضطراری خواند و افزود: ان‌شاءالله با وجود شرایط ویژه تغییرات آب و هوایی، تابستان سال آینده شرایط مناسب‌تری را برای شهروندان و روستاییان استان بوشهر شاهد خواهیم بود.

به گفته معاون وزیر نیرو، تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارت نیرو و استانداری بوشهر مکلف شده‌اند سهم خود را در تحقق این مصوبات ایفا کنند تا با هم‌افزایی و هماهنگی، مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم هموار شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اهمیت نقش شهروندان افزود: اگر همه مسئولیت خود را در مصرف صحیح آب و برق به خوبی انجام دهیم، قطعاً آینده استان بوشهر روشن‌تر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این سفر و نشست، بررسی روند تکمیل سد دالکی دشتستان به عنوان بزرگ‌ترین سد در دست اجرای استان بود رضایی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه روش‌های تأمین مالی برای تسریع در تکمیل سد دالکی دشتستان اظهار داشت: بر اساس مصوبات ریاست جمهوری، آبگیری سد دالکی در ابتدای سال ۱۴۰۶ آغاز می‌شود و این اتفاق نقشی مؤثر در ارتقا امنیت آبی استان خواهد داشت.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش همکاران صنعت آب و برق استان گفت: همکاران ما بخش عمده‌ای از وظایف باقیمانده را با جدیت دنبال خواهند کرد و با همکاری و همراهی شهروندان و مسئولان، تابستانی آرام و بدون دغدغه در انتظار مردم استان بوشهر خواهد بود.