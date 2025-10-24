به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان، مهدیه اسفندیاری اسفند ماه سال گذشته به اتهام حمایت از مردم بی گناه فلسطین به‌ویژه کودکان غزه، در فرانسه بازداشت شد.



وی برای دفاع از حقوق زنان و کودکان بی گناه غزه با ترجمه و انتشارگزارش‌های میدانی و روایت‌های انسانی درفضای مجازی، تلاش داشت پرده از واقعیت جنایت‌های صهیونیست‌ها بردارد.



بازداشت بانوی ایرانی درکشوری که به اصطلاح مهد آزادی است، نشان داد شعار‌های پرسر و صدای آزادی در غرب نه حقیقتی عینی، بلکه نقابی فریبنده است.



این رفتار، بار دیگر دوگانگی غرب در برخورد با آزادی بیان را آشکارکرد. وقتی دفاع از کاریکاتور‌های موهن علیه مقدسات اسلامی «آزادی» تلقی می‌شود، اما دفاع از جان کودکان بی‌پناه درغزه «جرم امنیتی» محسوب می‌گردد.



مهدیه اسفندیاری بعد از۲۳۵ روز بازداشت در زندانی در فرن فرانسه، چهارشنبه۳۰ مهرماه با حکم قاضی فرانسوی به صورت مشروط آزاد شد.



دستگیری مهدیه اسفندیاری در فرانسه یک گروگانگیری سیاسی و در جهت خاموش کردن صدای عدالت بود و نشان داد که مدعیان دروغین حقوق بشر، حقوق انسان‌ها را با روایت‌های انتخابی و ضرب‌آهنگ‌های همسو با منافع خود تعیین می‌کنند و خودشان بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بشر هستند.



