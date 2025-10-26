پخش زنده
امروز: -
با هدف ارتقای نظارت بر فعالیتهای تولیدی و صنعتی، عملکردمحیط زیستی واحدهای صنعتی شهرستان شوط پایش و ارزیابی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط گفت: کارشناسان این اداره با هدف ارتقای نظارت بر فعالیتهای تولیدی و صنعتی، از واحدهای صنعتی این شهرستان پایش و بازدید بهعمل آوردند.
وحید کاظمی افزود: در این بازدید، وضعیت زیستمحیطی فعالیت واحدهای تولیدی از جمله نحوه مدیریت پسماند، پساب، میزان انتشار آلایندهها و رعایت ضوابط قانونی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی اظهار کرد: کارشناسان حاضر ضمن گفتوگو با مسئولان فنی واحدها، با هدف تأکید بر مسئولیتپذیری صنایع در قبال محیط زیست، عملکرد آنها را در چارچوب شاخصهای زیستمحیطی ارزیابی کردند.
کاظمی افزود: باتوجه به آغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده، نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی که ذرات محیطی و گازهای خروجی از دودکش دارند تشدید میگردد.